Россияне поспорили об эффективности советского способа лечения простуды

Об эффективности советского способа лечения простуды поспорили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

«А вас в детстве заставляли дышать над картошкой? Кто любил? Сейчас пишут, что вредно», — написал один из подписчиков группы и получил большой отклик.

«Самое эффективное средство», «Дышали и ничего страшного — выжили все», «Я до сих пор так делаю ингаляцию, классно», «Так лечилась сама и своих детей лечила, всем хорошо помогало. Еще хрен и чеснок добавишь, и никакая зараза не прилипнет», «Лучшее лекарство. Еще добавляла пару капель эвкалипта», — отозвались юзеры.

Но некоторые россияне возмутились этому способу лечения и нашли его даже опасным. «Дышать над картошкой хорошо? Я в шоке. Многие известные врачи неоднократно доказывали обратное», «Считаю, что лечиться таким образом — плохая идея», «Этот способ давно устарел», «Сейчас многое изменилось: и лекарства, и болезни другие. Можно выпить таблетки и не запустить болезнь», — ответили они.

Однако врач призвал отказаться от водки и горячей картошки при лечении ОРВИ. По мнению терапевта Олега Абакумова, горячая картошка обжигает дыхательные пути, растирания водкой провоцируют ожоги кожи, а молоко с содой бьют по ЖКТ.