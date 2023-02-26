Нутрициолог раскрыла пять правил перехода к постной пище

«В масленичную неделю не увлекайтесь блинами и разнообразными начинками для них», — отметила специалист. Иначе резкий переход от обильной пищи к постному питанию будет психологически тяжелым.

Правило второе: не отказываться, а заменять. Нутрициолог рекомедует в это же время подобрать подходящую замену особенно любимым блюдам.

«Нашему мозгу проще воспринимать изменения, когда мы себе не запрещаем, а заменяем продукты. Если, например, вы очень любите сладкие десерты, замените фруктами, ягодами, натуральным желе, пастилой без сахара, медом. Недостаток белка в организме из-за отсутствия мяса, можно восполнить бобовыми (нут, чечевица, фасоль), семенами (тыквенными семечками, кунжутом), орехами и грибами», — посоветовала специалист.

Новикова рекомендовала не ограничивать порции еды и не ходить голодным. Чтобы быстрее наесться, можно употреблять больше полезных углеводов — риса, гречки и киноа. Дома стоит иметь запас фруктов, овощей и круп, холодильник не должен быть пустым. Новикова пояснила, что в таком случае психологическое состояние не будет ухудшаться.

Кроме того, Нутрициолог посоветовала искать новые рецепты и сочетания из разрешенных продуктов.

«Вы обязательно найдете что-то для себя. Старайтесь готовить разнообразные и сбалансированные блюда», — заключила она.

Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля включительно. В этот период запрещены для употребления в пищу мясо, яйца, молочная продукция и кондитерские изделия.

Ранее о том, как правильно питаться без вреда для здоровья после выхода с Великого поста, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев. В первую неделю она рекомендовала есть дробно не менее пяти раз в день.