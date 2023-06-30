На стройке в Москве при падении груза серьезно пострадали двое мужчин

Двое рабочих серьезно пострадали на столичной стройке при падении на них груза в результате деформации стрелы башенного крана. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

ЧП произошло на строительном объекте на улице Конструктора Лукина в Зеленограде. Пострадавшие — мужчины 1978 и 1985 годов рождения. Они доставлены в столичную больницу.

По сообщению «360», одному из рабочих оторвало руку, у второго диагностирован перелом лицевой кости. У обоих мужчин скальпированные раны головы.

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