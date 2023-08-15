Пострадавших при взрыве в Махачкале эвакуируют в Москву

Пострадавших при произошедшем вечером понедельника, 14 августа, взрыве на АЗС в Махачкале эвакуируют спецрейсом в Москву. Об этом сообщает Главное управление МЧС России.

«По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России направился для санитарной эвакуации пострадавших», — говорится в сообщении.

На борту авиалайнера имеются необходимые модули для транспортировки пострадавших в столичные больницы. Во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.

Известно, что в результате взрыва 27 человек погибли, 102 получили ранения. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил вторник, 15 августа, днем траура в республике. В этот день в Дагестане будут приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее стало известно, что по факту взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело.