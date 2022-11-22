Врачи в Подмосковье спасли сильно пострадавшую при шестых домашних родах женщину

Сильно пострадавшую при шестых домашних родах женщину спасли врачи в Подмосковье, рассказали «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. В больницу пострадавшая 41-летняя женщина в тяжелом состоянии поступила на 39-й неделе беременности. Это были ее шестые домашние роды.

«Выяснилось, что пациентка не посещала женскую консультацию и не вставала на учет по беременности, а роды решила провести дома, как и пять предыдущих. В результате диагностики выявили преэклампсию — опасное состояние, при котором резко повышается кровяное давление и развиваются отеки, что может привести к гибели и ребенка, и матери», — говорится в сообщении.

При проведении обследования у пациентки выявили отслойку плаценты, случившуюся на фоне высокого давления, и провели экстренное кесарево сечение. В результате оперативных вмешательств на свет появилась здоровая девочка.

Состояние роженицы удалось стабилизировать. Кроме того, врачам удалось сохранить женщине репродуктивную функцию.

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