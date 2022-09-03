Стилист перечислила правила ответственного потребителя

Правила ответственного потребителя, соблюдение которых надолго сохранят жизнь любой вещи, перечислила «Мосленте» стилист, ритейлер, ведущая телеканала Fashion TV Россия Ольга Беликова. Первым пунктом она назвала правильную стирку.

«Возможно, этот пункт покажется вам банальным, но как показывает практика, большинство о нем забывает», — сказала она.

Беликова напомнила, что частая стирка приводит к потере вида и формы нарядов и рекомендовала не стирать вещь полностью из-за маленького пятна, а замачивать только грязный участок.

Следующий пункт — использование отпаривателя. По словам стилиста, глажка вещей утюгом более травматична для ткани. При этом следует также изучать ярлычки для выбора правильной температуры разглаживания.

«Третье: меняйте наряды. Если носить любимую одежду каждый день — она, несомненно, скоро потеряет вид. Следующее, на что важно обратить внимание — вешалки. Любовь к тонким и дешевым вешалкам из проволоки приведет к "поехавшей" линии плеч», — посоветовала стилист.

Она добавила, что вещи нужно держать подальше от солнечного света. А трикотажные платья, тяжелые свитеры и кашемировые водолазки нужно хранить в сложенном виде, иначе они вытянутся.

Ранее стилист назвала главные тренды предстоящей осени. По ее словам, в моде будет стиль ретро.