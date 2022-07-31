Названы повышающие либидо у женщин продукты

Повышающие либидо у женщин продукты назвала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, на влечение у женщин могут влиять, в том числе, соя, морепродукты, клубника и шоколад.

«Прежде всего, это продукты, содержащие фитоэстрогены, — соя и все на ее основе. Полезными будут жирная рыба и вообще морепродукты: известно, что они повышают либидо у мужчин, однако и на женщин тоже оказывают влияние. В них есть белок, необходимый для выработки половых гормонов. Для выработки женских половых гормонов нужны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые есть в рыбе и креветках», — рассказала Соломатина.

Хорошим афродизиаком, по словам эксперта, является клубника, содержащая много биофлавоноидов и антиоксидантов, а также участвующая в выработке гормонов удовольствия. Оказывает влияние на женское либидо и шоколад: он способствует выработке серотонина и дофамина, благодаря которым повышается чувственность, центр наслаждения начинает работать активнее.

«Туда же входят бананы, мороженое… На некоторых женщин хорошо действует вино, однако здесь все очень индивидуально, то есть такой вариант подходит не всем», — добавила Соломатина.

Ранее влияние сидячей работы на либидо объяснила фитнес-эксперт и специалист по движению Анна Иванова. По словам специалиста, решить проблему помогут регулярные домашние тренировки.