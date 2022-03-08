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Стало известно о состоянии находящегося в коме Жириновского

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Стало известно о состоянии находящегося в коме Жириновского
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Появилась свежая информация о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. О состоянии политика стало известно Telegram-каналу «112».

По имеющимся данным, в настоящий момент он находится в медикаментозной коме. Его состояние остается тяжелым, динамика отрицательная.

Жириновский постоянно подключен к аппарату ИВЛ. Сатурация у него с 96 процентов опустилась до 88. Лабораторные анализы, за исключением нескольких показателей, в норме.

Ранее сообщалось, что Жириновскому тяжело дышать, у него наблюдается сильное поражение и отек легких.

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