Опубликовано 15 мая 2026, 12:37
Появились подробности нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье

СК: В Подмосковье задержали напавшего с ножом на 7-летнюю девочку.
Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону в Telegram.

По данным ведомства, 14 мая подозреваемый в деревне Николины Сады ударил в лицо ножом семилетнюю девочку, с которой ранее был не знаком, после чего скрылся. Родители ребенка вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.

«Следствием проводится допрос фигуранта, изъято орудие преступления, планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском городском округе Московской области мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку. Его задержали по горячим следам.