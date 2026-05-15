Появились подробности нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье

После нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону в Telegram.

По данным ведомства, 14 мая подозреваемый в деревне Николины Сады ударил в лицо ножом семилетнюю девочку, с которой ранее был не знаком, после чего скрылся. Родители ребенка вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.

«Следствием проводится допрос фигуранта, изъято орудие преступления, планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления», — сообщили в СК.

