В московском подъезде появилось объявление для заразившего дом тараканами соседа

Мужчина заразил тараканами целый подъезд многоквартирного дома на Таллинской улице в московском районе Строгино. Жители оставили соседу объявление, фото которого опубликовали в Telegram-канале «Москва 125».

«Просим вам максимально быстро провести дезинсекцию квартиры! Вы заразили насекомыми весь подъезд с первого по 12 этажи!» — говорится в записке.

В противном случае москвичи пообещали подготовить коллективный иск к соседу и подать на него в суд, указав, какие статьи он нарушает своим поведением.

По данным источника, недобросовестный жилец приносит в квартиру мусор, который интересует насекомых и крыс. Из-за сложившейся ситуации страдают жители многих квартир, которые вынуждены расставлять ловушки для тараканов. На опубликованных фото видно, что липкие ловушки усеяны насекомыми, выползшими из квартиры соседа.

Ранее таракан в хлебном отделе сетевого супермаркета в Москве попал на видео.