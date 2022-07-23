Россиянам раскрыли правду об опасности укусов ос

Правду об опасности укусов ос раскрыл в беседе с «Мослентой» ведущий телеканала «Живая Планета» Александр Хабургаев.

«Чаще всего мы боимся того, чего не знаем. И шершни, и другие осы, представляющие семейство бумажных ос (те самые, которые кусаются) — на самом деле облигатные вегетарианцы. Они питаются сладким, нектаром — клубничкой, малинкой в огороде», — рассказал Хабургаев. Он добавил, что шершни могут ловить и живую добычу — других насекомых, но это еда для их личинок, сами они ей не питаются.

«Есть еще один важный момент. Если вы набрели на осиное гнездо и одна из его обитательниц вас укусила, запах яда, который очень быстро распространяется, — это сигнал к атаке для остальных ос. Чтобы большое количество ос на вас не напало, не надо лезть к гнезду», — порекомендовал телеведущий.

Собеседник «Мосленты» рассказал, что есть шершни, от чьих укусов ежегодно умирают до десяти, а иногда и до двух-трех десятков человек, но они водятся в Японии. «Японцам есть смысл бояться, а нам — нет. Наши шершни не смертельные и в целом очень спокойные ребята», — заявил он.

Хабургаев поделился, что не раз во время съемок стоял рядом с гнездом шершней, которые жужжали у него над ухом, но ни один не укусил. «Если не делать резких движений, если от вас не исходит неприятных запахов, они совершенно спокойно воспринимают то, что вы рядом. Просто не надо лезть», — объяснил он.

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