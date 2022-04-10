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Россиянам перечислили правила безопасности в связи с началом активности клещей

Россиянам перечислили правила безопасности в связи с началом активности клещей
Фото: РИА Новости / Денис Абрамов

В Москве и Подмосковье из-за повышения температуры воздуха начали активизироваться клещи. Их излюбленным местом обитания является лес. Первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов в беседе с агентством новостей «Москва» перечислил россиянам правила безопасности в этот период.

В первую очередь он призвал не забывать, что человек, отправляясь в лес, обязан соблюдать правила индивидуальной безопасности, чтобы избежать укуса клеща. В данной ситуации следует надевать плотную закрытую одежду, а также обрабатывать ее и открытые участки тела специальными репеллентами.

Он также отметил, что несмотря на то, что ежегодно с наступлением сезона парки и скверы обрабатывают от этих паразитов, не стоит забывать, что эти яды крайне слабы, так как токсичные препараты запрещено использовать на территории подмосковных лесов.

Ранее об опасности прогулок на природе в период активизации клещей предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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