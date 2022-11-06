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18:47, 06 ноября 2022
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Дизайнер назвал основные правила дорогого образа

Дизайнер назвал основные правила дорогого образа
Фото: Becca McHaffie / Unsplash

Основные правила дорогого образа назвал «Мосленте» дизайнер Наз Маер. По его словам, в первую очередь нужно отказаться от логотипов любых брендов на одежде, так как они удешевляют внешний вид.

Дизайнер назвал основные правила дорогого образа

Фото: предоставлено Назом Маером

«Подгоняйте одежду по фигуре. Идеальная посадка вещей по фигуре — ключ к успеху. Слишком большие или слишком маленькие предметы гардероба говорят о плохом вкусе или недостатке средств. Самый простой способ — обратиться к портному», — сказал он.

Кроме того, эксперт рекомендует небольшое количество качественных вещей взамен многих некачественных. По его словам, несколько хороших базовых моделей можно будет комбинировать.

Дизайнер добавил, что необходимо следить и за материалами, из которых выполнена вещь. Полиэстер, нейлон и район, по его словам, не будут так изящно сидеть на фигуре, как натуральные шерстяные или хлопковые ткани. Более того, смешивание этих тканей часто приводит к «стилистическим катастрофам», подчеркнул Маер.

«Ухоженные волосы и хороший макияж также являются неотъемлемой частью дорогого образа. Чтобы выглядеть дорого, необходимо регулярно подкрашивать корни, подстригать кончики и проводить уход. Цвет волос должен выглядеть естественно, а блики и отсветы должны быть натуральными. Что касается макияжа, то в интернете есть множество бесплатных уроков. Все, что вам нужно, — это недорогой набор косметики и желание учиться», — добавил дизайнер.

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