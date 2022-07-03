Священник напомнил о правилах приличия при флирте

О правилах приличия при флирте напомнил в своем Telegram-канале священник Павел Островский.

«Когда с женщиной начинает заигрывать женатый мужчина, единственной адекватной и достойной реакцией на это должно быть холодное возмущение за нанесенное оскорбление. Тоже самое касается и тех случаев, когда с мужчиной позволяет флирт замужняя дама — ему от всего сердца должно быть неприятно подобное поведение», — написал он.

Несоблюдение этих очевидных, по словам Островского, норм приличия пагубно влияет на крепость семейных отношений. Кроме того, это говорит о нищенском уровне собственной чести и достоинства, заявил священник.

Ранее священник раскрыл секрет счастливого и крепкого брака. Не надо смотреть и равняться на чужие отношения. Не следует и оглядываться на своего партнера и наблюдать за его отношением к вам.