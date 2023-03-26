Психолог назвала основные правила общения с трудными подростками

Основные правила общения, которые помогут родителям наладить контакт с трудным подростком, в беседе с «Мослентой» назвала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

«Подростковый возраст — очень сложный период. Идут гормональные изменения и зачастую бывают очень сильные перемены настроения от слезливости до гневливости», — рассказала специалист, отметив, что в это время подросток уже не ощущает себя ребенком и проявляет запросы взрослого человека. Однако, проблема заключается в том, что у него нет опыта проживания серьезных жизненных ситуаций.

По словам Морозовой, родителям становится страшно, когда ребенок выходит из подчинения и заявляет о том, что он отдельная личность и имеет право на свое мнение. Взрослым важно увидеть эту личность в своем подросшем ребенке и научить его договариваться, вести диалог.

Родственники должны обозначать правила семейной жизни не тоталитарно, а спокойно и с любовью. При этом важно «не передавить» подростка, но и не заниматься попустительством.

Ранее психолог назвал особенности общения родителей с подростками-неформалами.