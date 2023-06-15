Нутрициолог перечислила основные правила питания летом
Нутрициолог Мещерякова посоветовала заменить летом жирную пищу овощами.
Основные правила питания летом без вреда организму во время жары и опасности обезвоживания перечислила в интервью «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. В первую очередь она порекомендовала заменить жирную пищу овощами и фруктами.
«Тяжелая жирная пища во время жары — это увеличенная нагрузка на организм. В жару стоит уменьшить порции жирного мяса, такого как баранина или свинина, заменив его индейкой или постной говядиной. Еще лучше заменить жирное мясо слегка обработанными овощами (кабачки, баклажаны, овощные рагу), а также сочными фруктами (арбуз, дыня, яблоки, груши и так далее)»
Кроме того, летом следует употреблять больше высокобелковой пищи. Это яйца, рыба и курица, богатые постным белком, что важно для поддержания здорового веса летом, пояснила специалист.
Мещерякова не рекомендует пить ледяную воду, так как после дня, проведенного на солнце, это может привести к сбою работы иммунной системы. Перепад температур при употреблении холодных напитков приводит к резкому локальному охлаждению миндалин и может вызвать ангину.
«Пейте меньше кофе или чая. Оба напитка содержат кофеин, обладающий мочегонными свойствами. Поэтому употребление слишком большого количества кофе или черного чая летом может вызвать головную боль и обезвоживание»
Если от кофе и чая отказаться невозможно, нутрициолог рекомендует пить больше воды, чтобы восполнить ее потерю.
Под запретом, по ее словам, также должны быть сладкие газировки и пакетированные соки. Из-за избыточной дозы сахара увеличится нагрузка на поджелудочную железу, что приведет к накоплению лишних жировых отложений с риском развития диабета.
Кроме того, она советует отказаться от любых «супер-диет». Летом они приведут лишь к вялости, головным болям, тошноте и диарее. «Помните, что любая диета — это стресс для организма, а диета в жару — стресс вдвойне! Откажитесь от давления на организм, вместо этого измените пищевые привычки, питайтесь здоровой пищей. Такая стратегия в долгосрочной перспективе куда лучше, чем резкий сброс килограммов», — заключила Мещерякова.
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