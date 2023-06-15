Нутрициолог перечислила основные правила питания летом

Если от кофе и чая отказаться невозможно, нутрициолог рекомендует пить больше воды, чтобы восполнить ее потерю.

Под запретом, по ее словам, также должны быть сладкие газировки и пакетированные соки. Из-за избыточной дозы сахара увеличится нагрузка на поджелудочную железу, что приведет к накоплению лишних жировых отложений с риском развития диабета.

Кроме того, она советует отказаться от любых «супер-диет». Летом они приведут лишь к вялости, головным болям, тошноте и диарее. «Помните, что любая диета — это стресс для организма, а диета в жару — стресс вдвойне! Откажитесь от давления на организм, вместо этого измените пищевые привычки, питайтесь здоровой пищей. Такая стратегия в долгосрочной перспективе куда лучше, чем резкий сброс килограммов», — заключила Мещерякова.

Ранее диетолог Гинзбург предупредил об опасности одного вида кофе для здоровья.