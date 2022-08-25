Главный педиатр Москвы раскрыл правила подготовки детей к школе

Правила подготовки детей к школе в разговоре с «Мослентой» раскрыл доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

Он объяснил, что переход от летних каникул к учебному процессу является сменой устоявшегося в летний период образа жизни. По его словам, чтобы все прошло успешно, родителям стоит думать об этом заблаговременно, чтобы процесс был плавным и исключил бы какие-либо стрессовые ситуации для детей.

«Хотя бы за десять дней или неделю до школы ребенку нужно постепенно входить в привычный для учебного времени режим сна и пробуждения, занятий и отдыха. Особенно это касается детей, которые идут в школу впервые. Будущих первоклассников заранее нужно готовить к тому, что в школу необходимо приходить в одно и то же время, сидеть на уроке, концентрировать внимание», — сказал специалист, добавив, что сделать это можно в игровой форме.

Османов уточнил, что детям, которые не читали книги и не узнавали на каникулах что-то новое, будет сложнее влиться в учебный процесс.

«На каникулах детям тоже нужно давать умственную нагрузку: давать книги, вспоминать с ними что-то из школьной программы. Все зависит от родителей, от того, насколько серьезно и ответственно к этому относятся дома», — пояснил он.

Узнать, как следить за детским здоровьем и минимизировать различные факторы риска москвичи смогут в ходе бесплатной дискуссии лектория «Здоровая Москва» под названием «Как вырастить здорового ребенка». Мероприятие пройдет в субботу, 27 августа, в 16:00 на главной сцене Таганского парка. Мероприятие пройдет в субботу, 27 августа, в 16:00 на главной сцене Таганского парка.

Ранее известный врач перечислила правила питания детей при подготовке к школе.