Москвичам перечислили правила при встрече с дикими лисами и кабанами

Основные правила поведения при встрече с дикими животными перечислила в интервью РИА Новости специалист «Мосприроды» Светлана Подвинцева.

Она посоветовала не смотреть им в глаза, не поворачиваться спиной и не убегать. Без резких движений нужно медленно начать отходить назад от зверя.

Она напомнила, что таких зверей нельзя кормить, особенно с рук, пытаться с ними сфотографироваться, бегать за ними и совершать резкие движения. Все это может спровоцировать нападение.

Ранее в Подмосковье кабан вышел к людям, когда они жарили шашлыки. Ситуация попала на видео.