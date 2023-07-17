Психолог Долгов назвал четыре правила психогигиены
Психолог Долгов призвал соблюдать психогигиену и назвал ее правила.
Четыре основных правила психогигиены назвал в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов.
Первым пунктом эксперт рекомендует соблюдать гигиену мышления, не давая потоку негативных мыслей и страхов влиять на настроение. Психолог советует по возможности всегда стараться мыслить позитивно и тренировать этот процесс.
Далее, по его словам, должна соблюдаться гигиена выбора деятельности — не делать то, что не нравится, и освободиться от «навязанной обществом тирании долженствования» во избежание разрушения психики. При правильном подходе неприятную деятельность можно свести к абсолютному минимуму, объяснил он.
Третьим пунктом он назвал гигиену социального окружения. По словам эксперта, психические заболевания «заразны», поэтому особенно важно контролировать круг знакомых, отказаться от общения с токсичными, тревожными, агрессивными и нестабильными людьми.
Последний принцип — соблюдение информационной гигиены, подразумевающее тщательный отбор потребляемой информации.
Ранее доктор Долгов призвал россиян отказаться от выхода из зоны комфорта.