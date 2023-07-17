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08:29, 17 июля 2023
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Психолог Долгов назвал четыре правила психогигиены

Психолог Долгов призвал соблюдать психогигиену и назвал ее правила.

Психолог Долгов назвал четыре правила психогигиены
Фото: Leohoho / Unsplash

Четыре основных правила психогигиены назвал в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов.

Первым пунктом эксперт рекомендует соблюдать гигиену мышления, не давая потоку негативных мыслей и страхов влиять на настроение. Психолог советует по возможности всегда стараться мыслить позитивно и тренировать этот процесс.

Далее, по его словам, должна соблюдаться гигиена выбора деятельности — не делать то, что не нравится, и освободиться от «навязанной обществом тирании долженствования» во избежание разрушения психики. При правильном подходе неприятную деятельность можно свести к абсолютному минимуму, объяснил он.

Третьим пунктом он назвал гигиену социального окружения. По словам эксперта, психические заболевания «заразны», поэтому особенно важно контролировать круг знакомых, отказаться от общения с токсичными, тревожными, агрессивными и нестабильными людьми.

Последний принцип — соблюдение информационной гигиены, подразумевающее тщательный отбор потребляемой информации.

Ранее доктор Долгов призвал россиян отказаться от выхода из зоны комфорта.