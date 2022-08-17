Кинолог перечислил правила безопасного похода с собакой на рыбалку

Правила безопасного похода с собакой на рыбалку перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Для начала он посоветовал не спускать с поводка питомца, впервые оказавшегося в условиях дикой природы.

«Даже взрослые собаки могут дезориентироваться в большом открытом пространстве. Кроме того, питомец может погнаться, например, за уткой, нырнув в воду. Это может привести к травмам. Следите и за тем, чтобы собака не запуталась в леске, случайно не поранилась о крючок. Неусидчивых питомцев лучше, конечно, оставить дома. Это вопрос не только хорошего клева и спокойной рыбалки, но и безопасности животного», — предупредил он.

В случае рыбалки из лодки необходимо позаботиться о спасательном жилете для животного, ведь увлекшаяся собака может случайно выпасть из лодки. Кинолога советует следить за передвижениями собаки, не отпускать ее плавать в опасных местах и не кормить животное сырой рыбой.

«В некоторых сортах рыбы содержится фермент тиаминаза, который разрушает витамин В. Это карп, лещ, щука, сомик, карась, окунь. Есть виды рыб, например, пикша, минтай, мойва, которые содержат вещество триметиламиноксид. Оно не дает усваиваться железу в организме. Слишком жирная рыба может спровоцировать рвоту и проблемы с поджелудочной железой», — рассказал Голубев.

Ранее в РКФ раскрыли причины боязни собаки выходить на улицу. По словам Голубева, это может быть связано с проблемой социализации.