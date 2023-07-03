Чемпион России по тяжелой атлетике перечислил правила тренировок после 40 лет

Кокляев подчеркнул, что после 40 лет многим людям, занимающимся спортом на профессиональной основе, бывает сложно психологически принять тот факт, что теперь им пора пересмотреть привычный комплекс тренировок. Однако сделать это, по его словам, необходимо. При этом он уточнил, что возраст — это совсем не повод бросать спорт, но повод для того, чтобы начать прислушиваться к своему организму.

Ранее известная танцовщица высказалась об идеальном времени для тренировок.