Чемпион России по тяжелой атлетике перечислил правила тренировок после 40 лет
Мастер спорта Кокляев предупредил о травмоопасности некоторых упражнений после 40 лет.
Основные правила тренировок после 40 лет перечислил в беседе с «Мослентой» восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса, организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев. Он предупредил о травмоопасности некоторых упражнений в этом возрасте.
«После 40 лет рекомендуется пересмотреть свой привычный комплекс упражнений. Снизить нагрузки с большим весом и заменить на средние, увеличивая при этом количество подходов. Помните, что в этом возрасте опасно перегружать мышцы. Учитывайте, что после 40 лет становится сложнее сбрасывать вес и набирать массу, однако перегибать палку с силовыми упражнениями, однозначно, не стоит»
Он выделил ключевые правила тренировок:
- в случае травм или других ограничений следует подбирать комплекс занятий с учетом требований организма;
- необходимо ограничить работу с весом, заменив ее на ускоренный темп выполнения упражнения;
- некоторые упражнения можно заменить аналогичными тренировками на тренажерах;
- при проблемах с давлением и сердцем силовые тренировки следует заменить на легкое кардио, идеальный вариант — ходьба на беговой дорожке в течении 30 минут с пульсом 100/110 ударов в минуту;
- перед каждой тренировкой рекомендуется выполнять суставную разминку, а после силового тренинга добавлять мягкую растяжку;
- при проблемах с давлением нужно отказаться от жима вниз головой и других подобных упражнений, когда голова находится в положении ниже корпуса.
«Оптимальное количество тренировок после 40 лет составляет около трех раза в неделю, однако здесь нет четких правил, поскольку решающее значение должно иметь ваше самочувствие, а также индивидуальные требования организма»
Эксперт советует уделять повышенное внимание еде и сну для более интенсивного и эффективного восстановления, а также заменить ежедневные активные тренировки чередованием легких и тяжелых дней.
Кокляев подчеркнул, что после 40 лет многим людям, занимающимся спортом на профессиональной основе, бывает сложно психологически принять тот факт, что теперь им пора пересмотреть привычный комплекс тренировок. Однако сделать это, по его словам, необходимо. При этом он уточнил, что возраст — это совсем не повод бросать спорт, но повод для того, чтобы начать прислушиваться к своему организму.
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