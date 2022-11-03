Люди
02:35, 03 ноября 2022
1 мин.

Известный священник перечислил правила выбора крестных родителей для ребенка

Известный священник перечислил правила выбора крестных родителей для ребенка
Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Правила выбора крестных родителей для ребенка перечислил в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. По его словам, крестить новорожденного могут не только знакомые семьи, но и родственники ребенка. Попросить стать крестным разрешается и батюшку.

«Девочки могут быть крестными с 13 лет, мальчики — с 15, но это допущение, а не правило. В идеале крестные должны быть совершеннолетними», — рассказал Бабкин. Он добавил, что крестных не обязательно должно быть двое, вполне достаточно одного.

Нет запрета на то, чтобы крестной ребенка стала незамужняя или беременная девушка, продолжил священник. «Две семьи также могут быть крестными для детей друг у друга», — заявил он.

По церковной традиции, крестить ребенка стоит на 40 день после родов, сообщил Бабкин. Однако нет запретов на то, чтобы провести обряд раньше или позже этого срока.

Ранее Бабкин заявил о важности отцовской нежности для сыновей. Отец дает сыну чувство абсолютной защиты и показывает, как управлять своей мужественностью, пояснил он.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.