Раскрыты правила выбора качественного мороженого

Основные правила выбора качественного мороженого перечислила в беседе с «Лентой.ру» главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В первую очередь она призвала обращать внимание на этикетку, где должен быть указан производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения, состав и пищевая ценность продукта.

Особое внимание при изучении маркировки стоит обратить на срок годности мороженого. Если маркировка стерта или не читается, то покупать такой продукт не стоит, пояснила специалист. Отказаться от покупки следует и в случае, если мороженое произведено с использованием заменителей молочного жира.

До 7,5 процента жира содержит молочное мороженое, до 8-11,5 — сливочное. Пломбир — 12 процентов и выше.

Кроме того, Стародубова рекомендует не употреблять в пищу продукт с неоднородной консистенцией, внутри которого можно рассмотреть мелкие кристаллики льда. Это означает, что мороженое подвергалось частичному размораживанию и повторной заморозке и является небезопасным для организма.

Ранее продавец мороженого пробежался по МКАД с товаром и попал на видео.