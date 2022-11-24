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23:32, 24 ноября 2022
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Фэшн-эксперт Лисовец рассказал о правилах выбора модного шарфа

Фэшн-эксперт Лисовец рассказал о правилах выбора модного шарфа
Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

О правилах выбора модного шарфа рассказал в новой статье на своем сайте фэшн-эксперт Владислав Лисовец.

«Шарф сегодня — это не комплект к вашей шапке, это вполне самодостаточный аксессуар. С его помощью вы можете добавить цвет в образ, причем необязательно подбирать нужную гамму, смело выбирайте контрастные оттенки! Это вполне может выглядеть так, будто данный шарф совершенно случайно оказался в вашем образе сегодня. Это не считается за ошибку!» — заявил он.

При выборе модного аксессуара на зиму Лисовец посоветовал отдавать предпочтение большим шарфам и не бояться выбирать очень длинные варианты.

«А еще, используя фактуры, такие как искусственный мех, бисер, пайетки, внедряйте шарфы в вечерние туалеты! Мыслите шире, меняйте правила», — призвал известный стилист.

Ранее Лисовец посоветовал запастись резиновыми сапогами на зиму. По его словам, ассоциировать такую обувь исключительно с дождливой погодой и с чем-то немодным — ошибочно.

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