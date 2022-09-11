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Названо главное правило использования приложений для знакомств

Главное правило использования приложений для знакомств назвала в разговоре с «Мослентой» автор блога об интимных отношениях Мария Арзамасова. Она пояснила, что успех знакомства в сети зависит от настроения самого человека.

«Многие считают, что с приходом таких сайтов у людей к свиданиям появилось какое-то потребительское отношение, все рассматривают партнеров, как товар на витрине магазина, и все в таком духе. На мой взгляд, все зависит от настроя, с которым ты начинаешь использовать то или иное приложение», — заявила героиня интервью.

Основным плюсом знакомства в приложениях Арзамасова назвала неограниченность круга общения. «Приложения для знакомств дает тебе возможность пообщаться с людьми, которых ты раньше никогда бы и не встретил. Благодаря глобализации и интернету они тебе все-таки встречаются и это круто!», — заключила блогер.

Ранее секреты удачного знакомства в сети раскрыла психолог Мила Левчук. Эксперт вспомнила о двух лайфхаках с собственного марафона.

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