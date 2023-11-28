22:23, 28 ноября 2023
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Правнучка Брежнева раскрыла размер своей пенсии
Правнучка Брежнева Галина Филиппова сообщила о пенсии 26 тысяч рублей.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Размер своей пенсии раскрыла в интервью телепрограмме «Малахов» на канале «Россия-1» правнучка генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова.
Филиппова сообщила, что получает 26 тысяч рублей ежемесячно. Во время жизни в Звенигороде ее пенсия составляла 12 тысяч рублей, но затем женщина перебралась в Москву. Сейчас Филиппова живет в квартире-студии в одном из столичных районов.
Ранее размер своей пенсии раскрыла известная советская певица.