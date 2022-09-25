Перечислены группы рискующих приобрести преддиабет людей

Группы рискующих приобрести преддиабет людей перечислила в беседе с «Газетой.ru» педиатр, эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк.

«Преддиабет — это состояние, когда уровень сахара в крови выше нормы, но еще недостаточно высок для диагностики диабета. Прогрессирование такого состояния до диабета происходит в 25 процентах случаев в течение трех-пяти лет», — объяснила специалист.

По словам Кашляк, пограничный диабет не имеет четких симптомов. «Вы можете даже не знать, что у вас преддиабет, пока врач не возьмет анализ крови и мочи, пока не проявится сахарный диабет второго типа со всеми признаками или не возникнет осложнение — чаще всего, сердечный приступ», — заявила она.

Шанс заработать преддиабет выше у людей с ожирением и высоким кровяным давлением, продолжила эксперт. «Согласно данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), есть состояния, которые увеличивают риск развития преддиабета. В их числе ожирение (ИМТ 25 и выше), особенно связанное с большими объемами в талии (окружность талии у женщин — больше 89 сантиметров, у мужчин — более 100 сантиметров), высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов, низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или "хорошего" холестерина», — рассказала Кашляк.

В зоне риска находятся и те, кто испытывает хронический стресс, мало двигается, курит и употребляет алкоголь в больших количествах. Регулярно сдавать анализы эксперт посоветовала женщинам с синдромом поликистозных яичников, гестационным диабетом беременных (в анамнезе), а также тем, кто недавно прошел лечение глюкокортикоидами или атипичными нейролептиками.

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