Диетолог Гинзбург перечислил предотвращающие рак продукты

Продукты, способные предотвратить рак, назвал «Вечерней Москве» диетолог Михаил Гинзбург. Это морская рыба, крупы, грубый хлеб, ягоды и овощи, бобовые и кисломолочные продукты.

«Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», — сообщил Гинзбург. Он добавил, что эти продукты также замедляют рост опухоли и предотвращают появление метастаз у больных.

Ранее Гинзбург перечислил вредные при простуде продукты. В список попали сладости, жареное мясо, холодное молоко и мороженое.