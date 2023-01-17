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08:36, 17 января 2023
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Диетолог Гинзбург перечислил предотвращающие рак продукты

Диетолог Гинзбург перечислил предотвращающие рак продукты
Фото: Unsplash

Продукты, способные предотвратить рак, назвал «Вечерней Москве» диетолог Михаил Гинзбург. Это морская рыба, крупы, грубый хлеб, ягоды и овощи, бобовые и кисломолочные продукты.

«Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», — сообщил Гинзбург. Он добавил, что эти продукты также замедляют рост опухоли и предотвращают появление метастаз у больных.

Ранее Гинзбург перечислил вредные при простуде продукты. В список попали сладости, жареное мясо, холодное молоко и мороженое.

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