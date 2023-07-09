Россиянин на видео предотвратил кражу растения пенсионеркой с клумбы в Химках

«Вырастить не сложно, даже на балконе, и будет вам красота. Совсем стыд потеряли! Семена копейки стоят», «Таких полно. Ни совести, ни стыда», «Присвоением заниматься средь бела дня — это позор», «Автор — красавчик, что вмешался, а не прошел мимо. Мое уважение», — прокомментировали юзеры.

На кадрах четыре пожилые женщины стоят возле клумбы. Одна из них оббивает корни растения от земли, чтобы потом положить его в пакет и унести с собой. В этот момент автор видео подходит к ним и просит вернуть растения назад. Женщина слушается его и возвращает растение. «Ну мы же не знали», — заявила пенсионерка мужчине.

Ранее на клумбе в Подмосковье заметили объявление с предупреждением о заговоренных цветах.