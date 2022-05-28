Советская и российская певица, композитор и телеведущая Анита Цой назвала главные преимущества Москвы мировых столиц, таких как Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон. Об этом она рассказала в интервью «Москвич Mag».

Она объяснила, что жизнь в Москве намного комфортнее, чем в перечисленных европейских городах. Это связано с чистотой и удобством, которые царят в городе. «Не зря он признан таковым авторитетными международными организациями. У нас очень удобная, а главное, понятная сеть городского транспорта, нигде в мире я такой не встречала», — сказала Цой.

Также она отметила работу городских властей. По мнению певицы, им можно поставить самую высокую оценку, так как положительные изменения в городе «налицо». В заключении она заявила, что москвичи могут по праву называть свой город самым красивым и удобным.

Ранее стилист, модный эксперт, парикмахер и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о стиле москвичей. Он описал его одним словом — «лощеность».