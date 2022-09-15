Кинолог назвал основные преимущества поводка перед рулеткой

При резких движениях пластмассовая ручка может ударить или напугать собаку, а тонкая лента может стать причиной ожога или пореза, если собака резко захочет сорваться с места. Поводок таких опасностей не представляет.

«Поводок — это не просто аксессуар для ограничения движения собаки, это физическая связь хозяина и питомца. Собака с помощью него понимает, что от нее хочет владелец в той или иной ситуации. Поэтому очень важно подобрать такой аксессуар, который поможет собаководу донести свою просьбу или команду, а собаке беспрепятственно понять этот сигнал», — уточнил Голубев.

Ранее кинолог раскрыл признаки собачьей манипуляции. По его словам, эта форма нежелательного поведения может формироваться у питомца благодаря владельцу.