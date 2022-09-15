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08:31, 15 сентября 2022
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Кинолог назвал основные преимущества поводка перед рулеткой

Кинолог назвал основные преимущества поводка перед рулеткой
Фото: Delphine Beausoleil / Unsplash

Основные преимущества поводка перед рулеткой при выгуле собак назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, подбор правильной и безопасной амуниции — залог грамотного обучения и безопасности собаки.

«Между рулеткой и поводком лучше выбирайте поводок, особенно для щенков, которым только предстоит научиться спокойно двигаться рядом с хозяином. Рулетка создает постоянное натяжение, у собаки нет диапазона для движения, таким образом формируется неправильное поведение на улице: собака будет все время тянуть хозяина на прогулке», — объяснил кинолог.

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При резких движениях пластмассовая ручка может ударить или напугать собаку, а тонкая лента может стать причиной ожога или пореза, если собака резко захочет сорваться с места. Поводок таких опасностей не представляет.

«Поводок — это не просто аксессуар для ограничения движения собаки, это физическая связь хозяина и питомца. Собака с помощью него понимает, что от нее хочет владелец в той или иной ситуации. Поэтому очень важно подобрать такой аксессуар, который поможет собаководу донести свою просьбу или команду, а собаке беспрепятственно понять этот сигнал», — уточнил Голубев.

Ранее кинолог раскрыл признаки собачьей манипуляции. По его словам, эта форма нежелательного поведения может формироваться у питомца благодаря владельцу.

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