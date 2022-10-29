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23:30, 29 октября 2022
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Газманов назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Газманов назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком
Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком назвал в интервью «Москвич Mag» популярный певец Родион Газманов. По его мнению, в российской столице гораздо лучше готовят.

«Я не нашел места, где кормили бы лучше, чем в Москве. У нас очень-очень качественно кормят, у нас высокий стандарт в плане еды. Я был шокирован, что в Нью-Йорке я не нашел мест, где можно хорошо поесть», — объяснил он.

Музыкант добавил, что многие города мира не могут соперничать с Москвой и по чистоте улиц и красоте архитектуры.

Ранее доступный 24 часа в сутки семь дней в неделю сервис назвал главным преимуществом жизни в Москве диджей Грув.

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