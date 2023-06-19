Доктор Мясников предупредил об опасности препаратов от запора

Об опасности препаратов от запора предупредил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» известный врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников. Он сообщил, что эти лекарства способны вызвать аритмию.

По словам эксперта, 99 процентов таких лекарств через стенки кишечника выводят из организма воду и электролиты, что приводит к нарушению сердцебиения.

Ранее Мясников назвал дешевые аналоги популярных препаратов от гипертонии. Например, «Коринфар» можно заменить на «Нифидепин» пять и десять миллиграммов.