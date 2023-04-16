Доктор Мясников назвал одно существенное различие в препаратах от аллергии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил о существенном различии препаратов от аллергии.

По словам доктора, побочные действия в виде сонливости и рассеянности внимания бывают от приема антигистаминных препаратов первого поколения, препараты второго поколения седативного эффекта не имеют.

Мясников порекомендовал россиянам перед покупкой лекарств в аптеках спрашивать у фармацевтов, к какому поколению принадлежит лекарство и возможно ли после его употребления возникновение побочных эффектов.

Ранее доктор Мясников назвал мочегонные препараты опасными для здоровья.