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19:29, 16 апреля 2023
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Доктор Мясников назвал одно существенное различие в препаратах от аллергии

Доктор Мясников заявил, что препараты от аллергии первого поколения имеют побочные эффекты.

Доктор Мясников назвал одно существенное различие в препаратах от аллергии
Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил о существенном различии препаратов от аллергии.

По словам доктора, побочные действия в виде сонливости и рассеянности внимания бывают от приема антигистаминных препаратов первого поколения, препараты второго поколения седативного эффекта не имеют.

Мясников порекомендовал россиянам перед покупкой лекарств в аптеках спрашивать у фармацевтов, к какому поколению принадлежит лекарство и возможно ли после его употребления возникновение побочных эффектов.

Ранее доктор Мясников назвал мочегонные препараты опасными для здоровья.

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