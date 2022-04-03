Преступники с помощью строительных лесов обокрали квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По информации источника, инцидент произошел на Смоленской площади. Неизвестные поднялись по строительным лесам и открыв оконную раму неустановленным предметом, проникли в квартиру. Злоумышленники похитили ювелирные изделия на общую сумму полтора миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

В ведомстве уточнили, что жертвой неизвестных стала главный бухгалтер компании «Атомэнергомаш», которая занимается производством оборудования для всех АЭС российского дизайна.

Ранее стало известно, что 34-летний житель Москвы за один день обокрал кофейню, магазин и автомобиль.