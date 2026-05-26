При проверке документов у таксиста сотрудники ГИБДД задержали пассажирку

Госавтоинспекторы УВД по Восточному округу на Щелковском шоссе остановили для проверки документов автомобиль такси, а в итоге задержали пассажирку автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 27-летняя женщина привлекла к себе внимание нервным поведением.

При личном досмотре у пассажирки в карманах нашли 190 свертков с метадоном, общим весом более ста граммов.

Позже выяснилось, что женщина планировала сбыть наркотик на территории Москвы.

В отношении пассажирки завели уголовное дело по части третей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса (УК) России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

