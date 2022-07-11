Токсиколог рассказал о первой помощи ребенку при укусе гадюки

Завотделением токсикологии детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Дмитрий Долгинов рассказал о первой помощи ребенку при укусе гадюки. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он раскрыл статистику обращений за медпомощью после столкновения с пресмыкающимися.

«Летом в среднем в наше отделение поступают 10-15 детей с укусами змей. Змеи бывают ужеподобные (не токсичные, не вызывают отравления) и семейство гадюковых», — сообщил врач. Долгинов добавил, что в Подмосковье стабильно раз в неделю фиксируют обращения детей, столкнувшихся с гадюкой обыкновенной. В Москве эта змея, по словам доктора, ни разу не встречалась.

Долгинов рассказал о первой помощи при укусе змеи. Необходимо обездвижить конечность ребенка и дать ему антигистаминные препараты.

Ранее герпетолог назвал распространенные ошибки в действиях пострадавших при укусе гадюки. Он призвал пострадавших не накладывать жгут и не прижигать пораженное место.