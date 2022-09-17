Названа неочевидная причина боли в суставах

Неочевидную причину боли в суставах назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков. Дискомфорт может возникнуть из-за чрезмерного потребления простых сахаров, к примеру, сладостей и газированной воды.

«Простыми словами, избыток глюкозы в крови разрушает наши белки, превращая их молекулы в тяжелые субстанции, вызывающие воспаление», — объяснил Садыков.

Конечные продукты гликирования способны негативно воздействовать на состояние организма, отметил врач. Они снижают прочность и эластичность хрящей и суставов, при этом повышая хрупкость и ломкость всей костно-суставной системы.

Ранее Садыков предупредил о связи между любовью к сладкому и преждевременным старением. Он объяснил, что «синдром сахарного лица» характеризуется нависанием верхних век, продольными морщинами на лбу, пигментными пятнами, высыпаниями и плохой эластичностью кожи.