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17:29, 23 февраля 2023
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Названа неочевидная причина молочницы

Названа неочевидная причина молочницы
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Неочевидную причину возникновения кандидоза, или молочницы, назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков. По его словам, эта болезнь часто появляется из-за неправильного питания.

«Недостаточно убить кандиду во влагалище или во рту. Нужно восстановить баланс бактерий, нужно наладить питание. Мы назначаем пациентам безуглеводную диету, а также пробиотики, которые ускоряют восстановление кишечной микробиоты», — пояснил врач.

Грибок Candida, который вызывает белый налет и выделения, обычно присутствует в организме в небольших количествах и не приводит к дискомфорту. Кандидоз развивается при употреблении алкоголя, простых углеводов и сахарозы. Поэтому при рецидивах молочницы стоит обратить внимание на свой рацион.

Ранее сексолог Алия Королева предупредила о важности правильного хранения и обработки игрушек для взрослых. По ее словам, при недостаточной дезинфекции использование девайсов может привести к молочнице.

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Moslenta, 2023 г. 18+

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