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Главный раввин Москвы назвал причину отъезда из России

Главный раввин Москвы назвал причину отъезда из России
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт назвал причину отъезда из России. Его обращение цитирует РИА Новости.

По данным источника, Гольдшмидт уехал в Израиль из-за болезни и госпитализации отца. «В связи с этим, к моему глубокому сожалению, сейчас я не имею возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина московской еврейской религиозной общины и находиться в нашей синагоге в Москве», — заявил раввин, подчеркнув, что считает своим долгом быть рядом с родственником.

Гольдшмидт назначил раввина Давида Юшуваева временно исполняющим обязанности. Он также заверил, что продолжит занимать должность председателя Раввинского суда стран СНГ и Балтии.

Ранее директор программ столичной синагоги Александр Каргин сообщил об отъезде главного раввина из-за болезни родителя. Он отметил, что остальное руководство синагоги осталось в Москве.

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