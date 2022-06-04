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Названа истинная причина ожирения после употребления алкоголя

Названа истинная причина ожирения после употребления алкоголя
Фото: Julia Nastogadka / Unsplash

Истинную причину ожирения после употребления алкоголя в интервью на радио Sputnik назвала врач-диетолог Елена Соломатина.

Употребление спиртных напитков действительно может привести к набору лишних килограммов, но это связано не с их калорийностью, подчеркнула специалист. «В пиве, например, килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным. Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров», — объяснила Соломатина.

Диетолог добавила, что алкоголь замедляет все процессы в организме. В частности, он препятствует правильному усвоению пищи.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способы снизить вред от алкоголя.

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