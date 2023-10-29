Раскрыта причина смерти экс-участника группы «Руки вверх»

Причину смерти экс-участника группы «Руки вверх» Владимира Капырина раскрывает SHOT. Стало известно, что артист, на теле которого после смерти были обнаружены многочисленные побои, умер от сердечного приступа.

Как сообщает источник, во время приступа он упал и сильно разбил голову. Такие выводы сделали эксперты после проведения экспертизы.

Издание уточняет, что хоронили музыканта с забинтованной головой из-за травм. Кроме того, его близким не разрешили смотреть на него после того, как его тело было обнаружено в его квартире — это также было связано с полученными артистом страшными травмами.

Родственники и друзья Капырина в выводы специалистов не верят и продолжают настаивать на том, что его убили. Свои доводы они подкрепляют тем, что после смерти в квартире артиста не были найдены его смартфон и деньги. Кроме того, за месяц до смерти ему поступали угрозы — он делал ставки и мог быть должен букмекерам.

Ранее сообщалось, что тело экс-участника группы «Руки Вверх» Владимира Капырина нашли с пробитой головой в его квартире в Москве