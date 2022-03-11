Стала известна причина смерти солиста группы «Отпетые мошенники»: 50-летний музыкант Вячеслав Зинуров, тело которого нашли в подмосковном доме, покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, сестра артиста не могла дозвониться до артиста и попросила соседа по деревне Капорки Дмитровского района выяснить, что случилось. Мужчина вошел в дом к Зинурову и обнаружил его мертвым.

Как сообщает Baza, по всей вероятности, смерть музыканта произошла в результате самоубийства. Известно, что в августе прошлого года Зинуров покинул группу из-за финансовых разногласий с другим солистом Сергеем Амораловым. Кроме того, есть сведения, что музыкант тяжело переживал отсутствие концертной деятельности.

Вячеслав Зинуров был членом группы «Отпетые мошенники» с 1996 по 2021 год. После ухода из коллектива его заменил музыкант Алексей Радченко. Всего группа выпустила семь альбомов, а самыми популярными песнями являются «Всяко-разно», «Люби меня, люби», «А у реки», «Обратите внимание».

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