Названа причина убийства чиновницы Роспотребнадзора в Москве

Причину убийства чиновницы Роспотребнадзора Натальи Радченко в Москве называет Baza. Стало известно, что ранее судимый насильник подкараулил ее на Истринской улице, дважды ударил свою жертву по голове, после чего задушил.

По данным источника, причиной стало желание преступника отобрать смартфон. 37-летний Рустам Батырбеков сам признался в этом на допросе. Теперь, кроме дела об убийстве, возбуждено второе уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее задержанный заявлял, что не был знаком с 51-летней погибшей и задушил ее из-за внезапно возникшей неприязни.