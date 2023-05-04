Раскрыта причина возвращения Пугачевой в Москву

Причину возвращения певицы Аллы Пугачевой в Москву раскрыли MK.RU источники в окружении артистки. По их данным, звезда вернулась в столицу на похороны ее близкого друга модельера Валентина Юдашкина в пятницу, 6 мая.

Источник издания добавил, что артистка сейчас принимает решение и о посещении церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Она состоится в Подмосковье уже в четверг, 4 мая. Зайцев также был близким знакомым артистки.

По прилете в столицу певица направилась в свой замок в деревне Грязь. По предварительным данным, Пугачева остановится в Москве лишь на несколько дней, чтобы увидеться с друзьями, после чего вернется в Израиль.

Ранее сообщалось о дате и месте прощания с Валентином Юдашкиным в Москве.