Психолог объяснила причину запасания продуктов впрок
Многие начинают запасать продукты впрок из-за бессознательного обращения к опытам предков. Причину паники, связанной с едой, объяснила агентству «Москва» старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.
«Мы начинаем реагировать на внешние обстоятельства, опираясь на собственный травматический опыт, который был не до конца пережит, он не дает нам увидеть реальность. Многие люди сейчас вспоминают бессознательно ранний опыт 1990-х, опыт бабушек и дедушек, которые переживали голод или военное время, и реагируют на все так, как будто история может воспроизвестись один в один», — объяснила эксперт.
Психолог порекомендовала отделить накопленный опыт от сегодняшних событий и вернуться в реальность. «Один в один уже не будет, как когда-то. Мы не знаем, как будет разворачиваться ситуация сейчас, но она не повторит то, что было», — заявила Разумова. Переживать перемены, по ее словам, поможет способность к адаптации.
Специалист добавила, что многие начинают накручивать себя и «заражать» этим состоянием других. «Я вижу, как кто-то бежит и покупает сахар, я понимаю, что мне срочно нужен сахар, хотя у меня его достаточно. И если включить логику, это тот продукт, который с малой вероятностью пропадет. Мы можем повлиять на эту ситуацию, остановить эту массовую истерию вокруг себя другим способом реагирования», — рассказала Разумова. От паники поможет соблюдение привычного режима жизни и акцентирование внимания на позитиве, заключила психолог.
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