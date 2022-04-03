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Невролог назвал причины развития деменции в молодом возрасте

Невролог назвал причины развития деменции в молодом возрасте
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Причинами развития деменции в молодом возрасте являются токсические, травматические или контузионные воздействия на головной мозг. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров.

Специалист объяснил, что причины развития болезни могут быть связаны с повреждающими факторами: инсульт, травма или токсическое повреждение. «Вследствие нарушения питания и взаимодействия между клетками развиваются нарушения высших психических функций, что называется деменция, когнитивные нарушения», — объяснил невролог.

При этом врач отметил, что утраченные из-за болезни функции восстанавливают с помощью сосудистых препаратов, улучшающих микроциркуляцию питания, препаратов нейротрофического ряда, которые улучшают взаимодействие между клетками, и брейн-фитнеса — тренировочного комплекса когнитивной реабилитации.

Кроме того, по словам Комарова, при реабилитации с молодыми людьми работают логопеды, нейропсихологи, социально-бытовые адаптологи.

Врач-невролог Марина Аникина заявила, что пандемия коронавируса напрямую повлияла на увеличение количества заболевших деменцией людей.

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