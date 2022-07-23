Россияне перечислили главные причины для аренды загородных домов

Основные причины для аренды загородных домов перечислили россияне в ходе проведенного ЦИАН опроса. Выяснилось, что для большинства респондентов важную роль играет цена. В сервисе напомнили, что ставки арендной платы за дома в Московской области на фоне роста конкуренции как раз пошли вниз.

Почти треть опрошенных (30 процентов) признались, что арендуют дома для отдыха — в качестве альтернативы поездке в отпуск. По их словам, такой вариант сейчас обходится намного дешевле. Сыграло свою роль в принятии ими такого решения и ограничение списка направлений для путешествий.

Еще четверть респондентов (25 процентов) рассказали, что снимают загородную недвижимость ради смены обстановки, а 21 процент — ради восстановления сил и отдыха на природе. Девять процентов россиян арендуют чужие дома перед покупкой собственных, чтобы оценить, насколько им подходит жизнь в таком месте.

Сравнительно небольшое количество людей рассказали, что ими движет желание дать детям возможность провести летние каникулы на природе, необходимость проведения праздничных мероприятий или командировки.

По данным ЦИАН, средняя ставка аренды дома в Подмосковье сейчас составляет 95,7 тысячи рублей, дачи — 46 тысяч рублей. За последний год аренда загородных домов подешевела на шесть процентов — прошлым летом их средняя стоимость составляла 101,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что резкий скачок цен на новостройки зафиксирован в одном из районов Москвы.