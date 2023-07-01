Доктор Мясников назвал опасные причины головной боли

Опасные причины головной боли назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил, что голова может болеть из-за глаукомы или развития опухоли.

Незначительная головная боль может появиться у любого человека, вне зависимости от пола и возраста, отметил доктор. Ее можно облегчить отдыхом, приемом пищи, прогулкой на свежем воздухе. Обращаться за медпомощью из-за этого не обязательно. Но в некоторых случаях пойти к врачу стоит как можно скорее.

«Если однажды характер привычной головной боли резко изменился, если она стала интенсивной, начала будить по ночам, надо проводить исследования, чтобы исключить наличие аневризмы или опухоли», — заявил Мясников.

По его словам, следует забить тревогу, если головная боль возникает или усиливается при изменении положения тела, при наклонах, при кашле: это может говорить о повышенном черепном давлении. Нужно также проводить исследование.

Еще один опасный признак — сопровождение головной боли проблемами со зрением — например, нарушением фокусировки. Головные боли при глаукоме чаще всего напоминают приступ мигрени, уточнил телеведущий.

Частая головная боль после 50 лет может говорить об опухоли или височном артериите, грозящем полной слепотой.

Головная боль у ребенка может быть первым симптомом вирусной или бактериальной инфекции, нужно обязательно пойти к врачу.

Мясников посоветовал принимать обезболивающие в случае головной боли как можно реже, иначе может возникнуть медикаментозная головная боль. Он призвал россиян правильно подавать информацию врачу, потому что есть сотни разновидностей головной боли, не все из которых опасны: нужно четко описать характер боли, чтобы доктору легче было выявить реальную опасность.

Ранее Мясников назвал опасные причины возникновения тошноты.