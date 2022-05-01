Терапевт назвала основные причины головных болей

Причинами головных болей могут неврологические, кардиологические, эндокринологическими проблемы. Об этом в интервью URA.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева.

«Головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы: цереброваскулярную болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие. Второе — это кардиологические проблемы: повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии и прочее», — рассказала врач.

Хамицева добавила, что причины могут быть в эндокринологических проблемах с щитовидной железой, поджелудочной железой, половыми гормонами, с гормонами надпочечников или гипофиза.

Кроме того, антибиотики, оральные контрацептивы, системные аутоиммунные заболевания, васкулиты, железо- и В12-дефицитная анемия, опухоли головного и спинного мозга также могут быть причинами головных болей, заключила специалист.

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